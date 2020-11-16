16 Ноября 2020
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Олимпийские кольца, Олимпийские игры (2017) | Фото: biathlonspb.ru

Участников и зрителей Олимпиады в Токио будут прививать от коронавируса – глава МОК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участников и зрителей Олимпийских игр в Токио 2021 года, скорее всего, попросят пройти вакцинацию от коронавируса – чтобы защитить население Японии. Он сообщил об этом во время встречи с новым премьер-министром Японии Ёсихиде Сугой в Токио.

"Чтобы защитить японский народ и из уважения к этой нации, МОК приложит большие усилия к вакцинации как можно большего количества людей, если к тому времени вакцина будет доступна", - заявил Бах.

Напомним, Олимпийские игры должны состояться 23 июля 2021 года. Изначально они должны были пройти в этом году.

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Участников и зрителей Олимпиады в Токио будут прививать от коронавируса – глава МОК

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Теги: олимпиада в токио, вакцинация, коронавирус, мок, томас бах



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