Ученые обнаружили подавляющие COVID-19 растительные продукты

Натуральные продукты, способные подавить до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме, обнаружили ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии.

В ходе исследований выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зеленый чай — до 80%.

Отмечается, что респираторные вирусы в первую очередь поражают глотку человека. Ученые предполагают, что полоскание ротовой полости этими напитками может снизить вирусную нагрузку на организм человека и сильно понизить передачу вируса другому человеку, пишет Regnum.

Ранее ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Cell. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.

Белковое соединение в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое используется при создании препарата Ab8 против COVID-19. Небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.