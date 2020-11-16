16 Ноября 2020
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труп, Геологоразведчиков, Тюмень (2019) | Фото:

В Омске найдено тело медика, погибшего при странных обстоятельствах

В Омске найдено тело 37-летнего медика, погибшего при странных обстоятельствах. Региональное управление СКР пока проводит доследственную проверку.

Погибший был обнаружен возле дома №1 по улице Новороссийской. Следствие полагает, что мужчина упал с 11 этажа – "это подтверждается обнаруженными на теле при проведении судебно-медицинского исследования телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме". "Причины такого поступка мужчины будут выяснены в ходе проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, ряд СМИ сообщил о возможной насильственной смерти погибшего медика. "Информация криминальном характере смерти мужчины в настоящее время не находит подтверждения, но будет проверена", - заявили в СКР.

СМИ сообщали, что мужчина мог стать жертвой избиения. По данным СКР, мужчина работал медиком в Ханты-Мансийском автономном округе, но сам он из Омска.

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В Омске найдено тело медика, погибшего при странных обстоятельствах

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Теги: омск, падение с высоты, криминал, медик, тело, избиение



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