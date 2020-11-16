Новая генерация информационных войн: людей "перепрошивают" в "тематических капсулах" интернета

Вербовка молодёжи террористическими движениями стала более "продвинутой" и коварной. Экстремисты завлекают неокрепшие умы своими профессионально срежиссированными видеороликами во всех соцсетях. Как считают эксперты, в условиях, когда невозможно закрыть "половину YouTube" и удалить все "нежелательные" видео из Вконтакте, надо действовать иначе – противопоставить экстремистским массированным атакам вытесняющий положительный контент. Если он не перевоспитает экстремистов, то хотя бы переубедит впечатлительных "новобранцев". Новую генерацию информационных войн – современный экстремизм, массированную пропаганду, продвинутую манипуляцию – и способы борьбы с ней эксперты обсудили на онлайн-конференции. Подробности – в материале Накануне.RU.

Способы вербовки молодежи в террористические организации стали более изощрёнными и продвинутыми. Профессионально срежиссированные видео голливудского качества транслируются на всех популярных платформах, рассказала председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств - участников СНГ Марианна Кочубей.

Новый "лидер" среди вербовщиков – афганское исламистское движение "Талибан" (запрещено в РФ).

"Эксперты отмечают, что внутри "Талибана" выделяются не только этнические пуштумские подразделения, что было характерно для гражданской войны в Афганистане в предыдущие периоды, но и группировки, которые состоят из этнических узбеков и таджиков. Северное крыло "Талибана" ориентируется на таджикско-узбекскую молодёжь, в том числе которая проживает в СНГ. Мы видим, что появились ролики на узбекском языке, но речь с акцентом, значит озвучивает человек, для которого узбекский язык не родной. При этом сам видеоряд имеет очень качественную режиссуру и графику. Эксперты отмечают, что имеет место "особая эстетика" "джихадистского голливуда", - рассказала Марианна Кочубей.

К серым зонам интернета, в которых такие массированные атаки распространяются быстрее, относятся регионы с очень слабой властью – там, где идёт гражданская война.

По-прежнему популярен формат видеообращения. Он же нередко служит и прямым призывом к действию. При этом герой видеоролика не называет адресов для посягательств и инструментов атаки, но объект вербовки находит их сам.

"Массированная пропаганда видеороликов обращений приводит к тому, что, если человека это зацепило, то он сам пойдёт искать и взрывчатку, и объект", - добавила эксперт.

Недавний пример такого воздействия – нападение 16-летнего Виталия Антипина на полицейский участок в Татарстане.

"Та информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что парень подвергся массированной пропаганде", - пояснила Кочубей.

Пропаганда террора в современном медийном формате создала самостоятельный класс – субкультуру. Это опасно, ведь при наборе критической массы участников субкультура начинает жить по собственным законам и влиять на мировоззрение неопределённо большой группы людей, добавила эксперт.

Подвержена влиянию экстремистов не только молодёжь. Самоизоляция оставила людей наедине с интернетом и негативным контентом, заметил декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей Гриняев.

"Общество атомизировалось ещё больше. Фактически люди оказываются наедине с той информационной средой, которая доступна в домашнем интернете. У них нет возможности обсудить информацию в коллективе, получить критические замечания о ней, и человек формирует своё мироощущение, апеллируя к информации из интернета. Завтра ему дежурить в объекте критической инфраструктуры, а последнюю неделю он был на самоизоляции, он мог наслушаться штормовой пропаганды. И что дальше?" – рассуждает Гриняев.

Взрослые люди также подвержены влиянию вербовщиков, как и дети, согласился эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.

"Всё устроено так, что взрослые люди попадают в тематические капсулы в сети, где они слышат только то, что хотят слышать, там постоянно работает положительная обратная связь, там концентрация этой дряни возрастает кардинально очень быстро, и мозги перепрошиваются реально за недели. Человек неделю был дома, он приходит на работу полностью перепрошитый и может устроить теракт на объекте критической инфраструктуры", - пояснил Ашманов.

Первичное затягивание в "деструктив" происходит по принципу широкой воронки, где первые два слоя воронки вовлечения публичны: можно выследить лидеров мнений. Вот только для борьбы с ними нет инструментов и опыта, рассказал Игорь Ашманов.

Роскомнадзор, призванный расчищать информационное пространство, может лишь требовать удаления вредоносного контента, объём которого постоянно растёт. Протокола работы на этапах подготовки теракта нет, сказал эксперт.

"Если у нас есть данные последней мили, когда мы знаем что некий персонаж уже натащил домой оружия и взрывчатку, то туда уже можно посылать опергруппу. А что делать на всех пред звеньях? Нельзя сообщить учителю, родителям, они только спугнут. Соответственно, нет процедур и протоколов работы на предыдущих этапах", - пояснил Ашманов.

Для зачистки пространства от экстремистских видео недостаточно законов. Например, невозможно повлиять на иностранные соцсети, запретив на них контент, являющийся незаконным в нашей стране. Ашманов добавил, что сейчас появляются законы о наказании за размещение подобного контента, но штраф в 100 тыс. руб. для крупнейших платформ – это ничто.

Но есть другой способ решения проблемы – создание вытесняющей массы позитивного контента.

"Для чего нужна идеология, единый учебник истории, единое представление о том, что школа должна воспитывать, а не учить, что образование - это не услуга. Нужна государственная воля, чтобы повернуть всё это в сторону контрпропаганды, пропаганды здорового образа мышления. К сожалению, у нас этого слоя сейчас нет", - заявил Игорь Ашманов.

"По идее это всё надо зачистить как заразу. Промыть, обеззаразить, засеять полезной флорой. А у нас ничего этого нет, у нас запрещена идеология, у нас запрещено воспитание в школах, вместо этого у нас образовательная услуга", - добавил он.

Но даже с "зачисткой" на российских платформах возникают проблемы: по словам Ашманова, заставить ВК удалить экстремистское видео труднее, чем тот же "Фейсбук".

Айти-гиганты сегодня оказываются сильнее лидеров государств, поэтому даже госвласти неспособны ограничить распространение вредоносного контента, согласились эксперты.

"При наличии политической воли заблокировать можно, но воли нет. Чиновники боятся прослыть недемократами, не знаю почему, то ли хотят продолжать ездить в Европу есть пармезан, то ли ещё почему-то. То ли потому что с перестроечных времен верят в свободу слова. Они боятся. YouTube закрывает наши каналы сотнями и вместо этого показывают всякую дрянь, а чиновники говорят: "Нет, ну YouTube закрыть - это люди на улицы выйдут, они привыкли смотреть видосики, мы на это не пойдём!" – добавил Ашманов.

"Обучающее" блокирование хотя бы на неделю могло бы сильно разрядить атмосферу, считает он.

Ответственный секретарь Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Александр Смирнов заметил, что всю информационную среду сделать стерильной невозможно: как только условия ужесточаются на одной платформе, контент мигрирует на другую.

"У контрпропаганы есть важная ценность – только этот инструментарий позволяет нейтрализовывать сам идеологический базис, кот лежит в основе экстремистской пропаганды. Мы рассматриваем контрпропаганду, как деятельность по оказанию психологического воздействия на конкретных лиц, либо на населения в целом в целях нейтрализации вражеской экстремистской пропаганды", - заметил он.

Сегодня научно-консультативный совет при АТЦ СНГ работает в этом направлении: создает позитивный видеоконтент, занимается онлайн-коммуникацией и проводит мероприятия.

У России больше шансов спастись от экстремизма замещающим контентом, потому что мы не утратили представление о традиционных ценностях в отличие от США, подчеркнул Ашманов.

"США - это проигравшая идеология, которая сейчас разваливается. Это неудачники. Они убили традиционные ценности, оболгали, зашлеймовали, в результате что бы они ни делали с поверхностью (как бы ни зачищали контент, - прим. ред.), внутри сердцевины у них уже нет. Мы не должны догонять США, потому что мы не идём туда, куда они идут", - заключил эксперт.