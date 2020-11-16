Санду лидирует на выборах президента после обработки 100% протоколов внутри Молдавии

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны.

По данным ЦИК, Санду получила 56,28% голосов избирателей. За действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 43,72% граждан.

По законам Молдавии, победителем станет кандидат, получивший более 50% от общего числа голосов, напоминает Regnum. Сейчас идет подсчет голосов на избирательных участках в США и Канаде.

Напомним, 1 ноября в первом туре Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. Она набрала 36,10% голосов, Додон — 32,66%.

Санду уже заявила, что видит первоочередной своей задачей на посту президента объединение общества и восстановление экономики.