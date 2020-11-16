Вакцина Центра имени Чумакова будет готова в феврале

Вакцина российского института Чумакова РАН будет готова в феврале.

Как сообщил научный сотрудник института, академик РАН, профессор Алексей Егоров, главное отличие данной вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов COVID, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов коронавируса, что дает полный набор всех антител.

Как отметил Егоров, данная особенность позволит вакцине дать организму наиболее широкую защиту от коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, вакцинация российской вакциной "Спутник V" для всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это произойдет, когда объем производства препарата будет достигать 5-6 млн доз в месяц.