В России второй день подряд выявляют более 22 тысяч зараженных COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом в России неуклонно приближается к 2 млн человек, передает корреспондент Накануне.RU.

За последние сутки было выявлено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего число заболевших составляет 1 925 825 человек в 85 регионах. Днем ранее в стране зарегистрировали 22,7 тыс. новых заразившихся — это был максимальный показатель с начала пандемии.



Также за сутки зафиксировано 352 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 33 186 человек.

Больше всего заболевших в Москве — 6,2 тыс. (накануне было 6,4 тыс.); Санкт-Петербурге — 1,9 тыс., Московской области — 812; Нижегородской области — 412; Республике Карелия — 358.

Более 300 заразившихся зарегистрировали также в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях и Красноярском крае.

