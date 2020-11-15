15 Ноября 2020
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В России второй день подряд выявляют более 22 тысяч зараженных COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом в России неуклонно приближается к 2 млн человек, передает корреспондент Накануне.RU.

За последние сутки было выявлено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего число заболевших составляет 1 925 825 человек в 85 регионах. Днем ранее в стране зарегистрировали 22,7 тыс. новых заразившихся — это был максимальный показатель с начала пандемии.

Также за сутки зафиксировано 352 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 33 186 человек.

Больше всего заболевших в Москве — 6,2 тыс. (накануне было 6,4 тыс.); Санкт-Петербурге — 1,9 тыс., Московской области — 812; Нижегородской области — 412; Республике Карелия — 358.

Более 300 заразившихся зарегистрировали также в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях и Красноярском крае.

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В России второй день подряд выявляют более 22 тысяч зараженных COVID-19

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Теги: коронавирус, новая сводка, COVID-19



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