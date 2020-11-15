Власти продлили упрощенный режим регистрации лекарств от коронавируса

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год", - говорится в сообщении.

Решение обсуждалось 2 ноября на заседании Координационного совета при правительстве.