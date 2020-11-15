15 Ноября 2020
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ГИБДД, полиция, Курган (2019) | Фото:Накануне.RU

В Красноярском крае водитель, удирая от ГИБДД, врезался в машину Росгвардии

В Красноярском крае водитель, пытаясь уйти от преследования ГИБДД, столкнулся с автомобилем Росгвардии, сообщили Накануне.RU в МВД региона.

Инцидент произошел в городе Ужуре. Водитель ВАЗ-2106, заметив служебный автомобиль, попытался скрыться. Для помощи в задержании водителя был направлен автомобиль Росгвардии. В него то и врезался ВАЗ.

"Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда УВО (управления вневедомственной охраны), совершил столкновение, в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель был пьян.

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В Красноярском крае водитель, удирая от ГИБДД, врезался в машину Росгвардии

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Теги: ГИБДД, ДТП, авария, водитель



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