Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

Вице-премьеру Александру Новаку поручено курировать топливно-энергетический комплекс. Татьяна Голикова будет курировать вопросы государственной политики в сфере культуры. Отвечать за науку и высшее образование в правительстве будет Дмитрий Чернышенко. Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.

Решение принято для оптимизации работы кабинета министров, а также задач по достижению национальных целей развития, говорится в тексте сообщения.

Напомним, ранее Госдума утвердила предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры: Александр Новак стал вице-премьером по ТЭК, Ирек Файзуллин – главой Минстроя, Виталий Савельев возглавил Минтранс, Николай Шульгинов – Минэнего, Алексей Чекунков – Минвостокразвития, Александр Козлов – Минприроды.

"Правительство должно действовать как команда профессионалов. Требования людей к власти изменились. И это справедливо. Правительство должно сделать все для решения проблем, с которыми столкнулись люди. Этого от нас требует президент. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - заявил премьер.