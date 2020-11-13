13 Ноября 2020
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Кадр из фильма Андрея Кончаловского &quot;Дорогие товарищи&quot; (2020) | Кадр из фильма

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут от России на "сомнительную премию" "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" будет выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", сообщил в пятницу председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

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Сам Кончаловский, впрочем, не считает, что его картина может быть понята кинематографическим сообществом США.

"Мне очень дорого мнение моих соотечественников и моих коллег в Оскаровском комитете, которые, естественно, оценивают субъективно, но большинство из них родились в Советском Союзе, а значит, им знакома советская жизнь со всеми ее качествами - и позитивными, и негативными. Мне дорого то, что они поняли фильм, который я сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и восстановивших потом страну в кратчайший срок. Это поколение очень чистых людей, и то, что коллеги оценили это, для меня лучшее признание, - цитирует режиссера ТАСС. - Я не знаю, насколько такая картина способна взволновать людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия. Будем надеяться".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2021 году премия "Оскар" будет вручаться в апреле, а не в феврале, как обычно.

Кстати, раньше сам Кончаловский довольно нелестно высказывался об "Оскаре", называя его "кинематографическим фастфудом" и предлагая не выдвигать российские фильмы. "Никого не надо отправлять, - сказал Кончаловский три года назад. - Надо объявить санкции, пусть живут без нас". Кончаловский отметил, что раз он живет в России, то эта премия ему не нужна. "Я считаю, что сейчас "Оскар" - как McDonald's, это транснациональная корпорация, - заявил режиссер. - И качество у этой премии очень сомнительное". Кончаловский также отметил, что те картины, которые в последние годы получают "Оскар", нельзя назвать шедеврами.

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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут от России на "сомнительную премию" "Оскар"

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Теги: андрей кончаловский, премия оскар, российский оскаровский комитет, дорогие товарищи!



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