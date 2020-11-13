Путин о забытых героях войны: "Мы стараемся идеологию вычистить, но с водой выплескивается и ребенок"

Владимиру Путину предложили включить создание поисковых школьных отрядов в программу патриотического воспитания молодежи.

Создатели поискового движения из Новгородской области на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" заявили, что запрос на такую деятельность у молодежи есть, ее нужно только организовать.

Один из авторов проекта пожаловался Путину на то, что сейчас в школах не висят портреты пионеров-героев, никто не знает их историй. Даже учителя нуждаются в обучении, не говоря уж о детях. При этом поисковое движение не нуждается в больших деньгах, оно, можно сказать, добровольческое, но нужна организация процесса и снятие административных барьеров.

В ответ на фразу о забытых героях президент сказал: "Мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но чтобы знать, куда идти, надо понимать, откуда мы здесь появились и кто мы такие. Мы никогда не должны забывать о героях. Проблема для нас сегодня в том, что многое было идеологизировано, мы стараемся идеологизацию вычистить, и, к сожалению, с этой водой выплескивается и ребенок. И героизм был окрашен идеологически. И мы эту часть истории нашего народа стесняемся. Нужно отделить одно от другого, но не забывать героизм наших предков", - заявил президент.

Он согласился с тем, что школьников надо привлекать к поисковому движению. "Единственный вопрос – безопасность. Работа в поле, на местах боевых действий с участием школьников должна быть абсолютно подготовлена с точки зрения безопасности. Есть и взрывчатые вещества, и мины, и снаряды. И те взрослые, которые будут привлекать детей к работе, должны заранее с компетентными органами проработать вопрос безопасности", - заключил президент.

Кстати, как раз сегодня правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития воспитания до 2025 года. Новые воспитательные программы появятся в школах, колледжах и вузах в 2021-2022 гг.