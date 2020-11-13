Путин о забытых героях войны: "Мы стараемся идеологию вычистить, но с водой выплескивается и ребенок"

13 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Стикс, УрГПУ, поисковый отряд (2017) | Фото: УрГПУ

Путин о забытых героях войны: "Мы стараемся идеологию вычистить, но с водой выплескивается и ребенок"

Владимиру Путину предложили включить создание поисковых школьных отрядов в программу патриотического воспитания молодежи.

Создатели поискового движения из Новгородской области на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" заявили, что запрос на такую деятельность у молодежи есть, ее нужно только организовать.

Один из авторов проекта пожаловался Путину на то, что сейчас в школах не висят портреты пионеров-героев, никто не знает их историй. Даже учителя нуждаются в обучении, не говоря уж о детях. При этом поисковое движение не нуждается в больших деньгах, оно, можно сказать, добровольческое, но нужна организация процесса и снятие административных барьеров.

В ответ на фразу о забытых героях президент сказал: "Мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но чтобы знать, куда идти, надо понимать, откуда мы здесь появились и кто мы такие. Мы никогда не должны забывать о героях. Проблема для нас сегодня в том, что многое было идеологизировано, мы стараемся идеологизацию вычистить, и, к сожалению, с этой водой выплескивается и ребенок. И героизм был окрашен идеологически. И мы эту часть истории нашего народа стесняемся. Нужно отделить одно от другого, но не забывать героизм наших предков", - заявил президент.

поисковый отряд Следопыт, палатка, лес, поисковое движение(2019)|Фото: vk.com/poisk.nvsu

Он согласился с тем, что школьников надо привлекать к поисковому движению. "Единственный вопрос – безопасность. Работа в поле, на местах боевых действий с участием школьников должна быть абсолютно подготовлена с точки зрения безопасности. Есть и взрывчатые вещества, и мины, и снаряды. И те взрослые, которые будут привлекать детей к работе, должны заранее с компетентными органами проработать вопрос безопасности", - заключил президент.

Кстати, как раз сегодня правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития воспитания до 2025 года. Новые воспитательные программы появятся в школах, колледжах и вузах в 2021-2022 гг.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин о забытых героях войны: "Мы стараемся идеологию вычистить, но с водой выплескивается и ребенок"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поисковики, герои войны, патриотическое воспитание, идеология, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети