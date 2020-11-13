Жительница Среднего Урала объявлена в федеральный розыск за нападение на полицейских

Следственный комитет объявил в федеральный розыск 25-летнюю жительницу уральского города Верхняя Пышма Альбину Знаменскую.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ей вменяется два эпизода преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Согласно материалам уголовного дела, вечером 18 февраля этого года молодая женщина, в связи с учиненным ею скандалом у родственников, была доставлена в дежурную часть отдела полиции.

Как установило следствие, находясь в отделе, Знаменская продолжила вести себя агрессивно и, требуя, чтобы ее отпустили, применила физическое насилие к двум полицейским.

"В конце июля 2020 года, уже находясь под следствием, женщина решила уйти от ответственности и скрылась из Верхней Пышмы, в связи с чем объявлена в федеральный розыск. По некоторым сведениям, она может находиться в Санкт-Петербурге", - сообщили в СКР.

Приметы разыскиваемой: рост около 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, в носу пирсинг в виде гвоздика.

Следствие обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Альбины Знаменской, сообщить об этом по телефонам: 8-919-388-73-78 и 8-912-686-79-09. Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.