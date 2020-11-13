С 1 января вырастут минимальные розничные цены на игристые вина, коньяк и водку

В России с 1 января 2021 года повысятся минимальные розничные цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. Приказ об этом подписал глава Минфина Антон Силуанов.

Так, бутылка (0,75л) шампанского в магазинах не должна будет стоить меньше 169 руб. (сейчас 164 руб.), с 433 до 446 руб. вырастет минимальная стоимость 0,5л коньяка. Полулитровая бутылка дистиллятов вроде бренди или кальвадоса будут стоить не менее 324 руб. (вместо 315 руб.).

0,5л водки будет стоить минимум 243 руб.