ФАС выпишет штраф за рекламу незарегистрированного в России китайского экспресс-теста на COVID-19

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу китайских тестов на коронавирус нарушающей закон.

Речь о баннере с рекламой экспресс-теста TESTSEALABS, который в июле этого года распространялся на сайте nova.rambler.ru. Нарушителями признаны компании "Новоком" и "Яндекс".

"При наборе в строке поиска системы Rambler словосочетания "полоска тест на коронавирус" справа от результатов поисковой выдачи отображался рекламный баннер. Он содержал изображение теста, информацию о его цене, названии и данные о компании "Новоком", которая и реализовывала товар. Рекламное объявление также было гиперссылкой на сайт интернет-магазина медоборудования и медтехники на страницу рекламируемого экспресс-теста на COVID-19. В ходе разбирательства ФАС установила, что этот экспресс-тест не был зарегистрирован на территории РФ", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Закон о рекламе запрещает рекламу незарегистрированных товаров, подлежащих государственной регистрации.

"Яндексу" досталось как распространителю рекламы.

"Безусловно, в условиях пандемии недобросовестные продавцы товаров и услуг, так или иначе связанных с борьбой с COVID-19, пытаются привлечь потребителей любыми возможными способами, в том числе рекламой, – отмечает начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина. – Поскольку у медизделия должна быть регистрация, то, если таковой у него нет, и реклама этого товара недопустима. Обеим компаниям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей".