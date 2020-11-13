13 Ноября 2020
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Общество В России Москва
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Очередной антирекорд: в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5974

Санкт-Петербург - 1756

Московская область - 760

Нижегородская область - 433

Республика Карелия - 378

Архангельская область - 339

Красноярский край - 330

Свердловская область - 321

Воронежская область - 312

Ростовская область - 310

Хабаровский край - 264

Иркутская область - 261

Забайкальский край - 258

Мурманская область - 252

Республика Коми - 251

Алтайский край - 237

Республика Бурятия - 236

Волгоградская область - 226

Омская область - 224

Томская область - 221

Саратовская область - 219

Ульяновская область - 217

Приморский край - 217

Республика Саха (Якутия) - 216

Ставропольский край - 215

Республика Крым - 214

Пермский край - 210

Самарская область - 205

Челябинская область - 201

Ханты-Мансийский АО - 201

Кировская область - 194

Ямало-Ненецкий АО - 193

Оренбургская область - 189

Тверская область - 187

Новосибирская область - 184

Кемеровская область - 181

Ярославская область - 177

Ленинградская область - 172

Амурская область - 171

Республика Хакасия - 170

Пензенская область - 167

Белгородская область - 164

Тюменская область - 163

Брянская область - 159

Краснодарский край - 154

Псковская область - 148

Ивановская область - 145

Курская область - 145

Калининградская область - 145

Удмуртская Республика - 139

Костромская область – 138

Новгородская область - 138

Калужская область - 136

Орловская область - 136

Вологодская область - 136

Астраханская область - 136

Республика Алтай - 135

Тульская область - 131

Владимирская область - 123

Республика Башкортостан - 115

Сахалинская область - 113

Тамбовская область - 112

Смоленская область - 111

Рязанская область - 107

Республика Тыва - 101

Липецкая область - 98

Республика Дагестан - 97

Курганская область - 95

Республика Калмыкия - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Мордовия - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Чувашская Республика - 81

Республика Адыгея - 77

Республика Ингушетия - 71

Республика Северная Осетия - 70

Республика Татарстан - 67

Камчатский край - 60

 Севастополь - 52

Чеченская Республика - 49

Республика Марий Эл - 48

Магаданская область - 43

Еврейская АО - 34

Ненецкий автономный округ - 8

Чукотский АО - 4

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Очередной антирекорд: в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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