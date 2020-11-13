Очередной антирекорд: в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5974
Санкт-Петербург - 1756
Московская область - 760
Нижегородская область - 433
Республика Карелия - 378
Архангельская область - 339
Красноярский край - 330
Свердловская область - 321
Воронежская область - 312
Ростовская область - 310
Хабаровский край - 264
Иркутская область - 261
Забайкальский край - 258
Мурманская область - 252
Республика Коми - 251
Алтайский край - 237
Республика Бурятия - 236
Волгоградская область - 226
Омская область - 224
Томская область - 221
Саратовская область - 219
Ульяновская область - 217
Приморский край - 217
Республика Саха (Якутия) - 216
Ставропольский край - 215
Республика Крым - 214
Пермский край - 210
Самарская область - 205
Челябинская область - 201
Ханты-Мансийский АО - 201
Кировская область - 194
Ямало-Ненецкий АО - 193
Оренбургская область - 189
Тверская область - 187
Новосибирская область - 184
Кемеровская область - 181
Ярославская область - 177
Ленинградская область - 172
Амурская область - 171
Республика Хакасия - 170
Пензенская область - 167
Белгородская область - 164
Тюменская область - 163
Брянская область - 159
Краснодарский край - 154
Псковская область - 148
Ивановская область - 145
Курская область - 145
Калининградская область - 145
Удмуртская Республика - 139
Костромская область – 138
Новгородская область - 138
Калужская область - 136
Орловская область - 136
Вологодская область - 136
Астраханская область - 136
Республика Алтай - 135
Тульская область - 131
Владимирская область - 123
Республика Башкортостан - 115
Сахалинская область - 113
Тамбовская область - 112
Смоленская область - 111
Рязанская область - 107
Республика Тыва - 101
Липецкая область - 98
Республика Дагестан - 97
Курганская область - 95
Республика Калмыкия - 93
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Мордовия - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 84
Чувашская Республика - 81
Республика Адыгея - 77
Республика Ингушетия - 71
Республика Северная Осетия - 70
Республика Татарстан - 67
Камчатский край - 60
Севастополь - 52
Чеченская Республика - 49
Республика Марий Эл - 48
Магаданская область - 43
Еврейская АО - 34
Ненецкий автономный округ - 8
Чукотский АО - 4