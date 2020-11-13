13 Ноября 2020
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ребенок, девочка, рисование, демография, детство, детский сад (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

913 млн рублей дополнительно. Воронежские депутаты одобрили увеличение финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет

Серьезные изменения внесли воронежские парламентарии в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", передает корреспондент Накануне.RU. В ходе четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, было решено 913 млн рублей направить на выплаты на детей от 3 до 7 лет, при этом, 137 млн рублей на эти цели софинансирует казна Воронежской области.

ребенок, девочка, рисование, демография, детство, детский сад(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Самый большой блок изменений связан с направлением почти 4,6 млрд рублей безвозмездных поступлений федеральных средств в региональный бюджет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

"Значительная часть этого финансирования связана с мероприятиями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Но регион получает дополнительные средства и на иные цели. В частности, почти на 776 млн рублей увеличены субсидии за счет средств резервного фонда Правительства РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом из бюджета региона на софинансирование таких выплат заложено еще 137 млн рублей. Кроме того, 100 млн рублей получил регион из резервного фонда Правительства страны для строительства школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту "Жилье". Также в Воронежскую область направлены 280,5 млн рублей дополнительных субсидий на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование на эти цели составило 50 млн рублей", – прокомментировал внесенные в параметры бюджета корректировки председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетесов, Воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Кроме того, Воронежская область получила межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 млн рублей. Эти средства предназначены для завершения реконструкции путепровода на улице 9 января в Воронеже.

Депутаты Воронежской областной думы(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий составит почти 174 млн рублей. На эти средства продолжится строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона "Экодеревня" в поселке Лушниковка Боровского района, строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, а также будет проведен капремонт Дома культуры в Каширском районе.

Владимир Нетёсов также отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского в целом увеличиваются на 67 млн рублей.

владимир нетесов, воронежская областная дума, сми(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В рамках текущей корректировки еще на 28 млн рублей увеличены средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и почти 12 млн рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарственными средствами.

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913 млн рублей дополнительно. Воронежские депутаты одобрили увеличение финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет

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Теги: выплаты на детей, воронежская областная дума, корректировка бюджета, владимир нетёсов



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