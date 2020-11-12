Суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Верховный суд России принял решение сменить меру пресечения семерым фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщает ТАСС.

Теперь до 13 января следующего года обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, посещать помещения банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро", общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов.

Судом было учтено, что фигуранты дела имеют на попечительстве несовершеннолетних детей, а расследование дела уже завершено. Более того, суд привел выплату банку "Восточный" в размере 2,5 млрд руб., которые были выделены в виде кредита и послужили причиной возбуждения дела.

"Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время - выйти на работу", - сказал Калви.

Верховный суд также отказал в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества обвиняемых в размере 2,5 млрд руб. Так, например, снят арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым и с московских квартир жены обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина.

"Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств", - сообщил судья, отметив, что обвинение было переквалифицировано со статьи "Мошенничество" на статью "Растрата".

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек.

Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.

Верховный суд передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.