Свердловские школьники вернутся за парты уже 16 ноября

Со следующего понедельника (16 ноября) ученики 11 классов свердловских школ вернутся к очному режиму обучения. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате", - рассказал губернатор.

По его словам решение было согласовано с Роспотребнадзором. Согласно проанализированной структуре заболеваемости, подростки 16-17 лет в меньшей мере подвержены заражению коронавируса, чем граждане из групп риска.

"Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится, и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет", - заключил Евгений Куйвашев.