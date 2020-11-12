12 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Свердловские школьники вернутся за парты уже 16 ноября

Со следующего понедельника (16 ноября) ученики 11 классов свердловских школ вернутся к очному режиму обучения. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате", - рассказал губернатор.

 По его словам решение было согласовано с Роспотребнадзором. Согласно проанализированной структуре заболеваемости, подростки 16-17 лет в меньшей мере подвержены заражению коронавируса, чем граждане из групп риска.

"Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится, и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет", - заключил Евгений Куйвашев.

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Свердловские школьники вернутся за парты уже 16 ноября

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Теги: дистант, школьники, коронавирус



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