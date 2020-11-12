Глава Перми провел встречу с общественностью и застройщиком

Глава Перми Дмитрий Самойлов взял на контроль вопрос строительства дома на бульваре Гагарина, 18, возведение которого беспокоит общественность. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram. По его словам, людей беспокоит сразу несколько деталей: возведение строения вблизи склона, вероятно негативное влияние на реализацию проекта "Зеленое кольцо" и архитектурный облик города, который может быть нарушен.

В связи с эти градоначальник встретился с представителями экологической общественности. Вместе с ними на встрече присутствовал представитель застройщика "ПЗСП", который прояснил позицию компании.

"Дело не только в том, какое технологическое решение выбрала компания для безопасного строительства, но и в целом в дальнейшем развитии долины Егошихи как рекреационного и природного пространства", - написал у себя на странице мэр города.

В заключении Дмитрий Самойлов решил проработать совместно с активистами план действий по сохранению природного ландшафта и культурного наследия вышеупомянутой территории.



"Меня тоже волнует, какой вид будет у дома, договорились с застройщиком, что он предоставит проектное решение для обсуждения. Встреча точно не последняя, будем двигаться дальше сообща. Конструктивная позиция застройщика, готового участвовать в благоустройстве территории, неравнодушное отношение экологов, у которых есть предложения по развитию долин малых рек, сможет обеспечить тот баланс интересов в городском сообществе, при котором в городе будет продолжено строительство домов, при этом сохранится природный ландшафт значимых мест", - заключил градоначальник.