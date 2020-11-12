Воронежские парламентарии предложили в бюджете 2021 года заложить средства на обновление автопарка скорой помощи

Сегодня в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Воронежской областной думе была выдвинута инициатива по выделению средств на обновление автопарка скорой помощи региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание фракции прошло в малом зале Парламентского центра под председательством руководителя фракции Людмилы Ипполитовой. В рабочей встрече также приняли участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов и члены фракции.

Людмила Ипполитова рассказала депутатам о вопросах материально-технического обеспечения медучреждений, рассмотренных накануне на заседании комитета Воронежской областной думы по охране здоровья. По итогам обсуждения члены фракции приняли решение направить обращение главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи.

Речь идет о том, что фракция «Единая Россия» предлагает в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть выделение дополнительных средств на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи из расчета: 10 машин на городской округ город Воронеж, по 2 машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа.

Депутаты также рассмотрели повестку дня очередного заседания Воронежской областной думы, затем единороссы обсудили вопрос о председателе комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Воронежской областной думы. На должность председателя комитета рекомендовали Виктора Буздалина (представляет Аннинский избирательный округ), который также вошел сегодня в состав фракции «Единая Россия».

Также «единороссы» подвели итоги тематической недели приемов граждан по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством региона. Общение с избирателями прошло на базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единой России» и местных общественных приемных партии.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что поступило более 500 обращений граждан, прямо в ходе тематической недели приемов по вопросам ЖКХ положительное решение удалось найти по трети всех обращений.

Заместитель председателя Комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель общественной партийной приемной Марина Андрейчук сообщила, что участие в тематических приемах граждан приняли 37 депутатов облдумы, представляющие фракцию «Единая Россия». И проинформировала коллег, что с 1 по 10 декабря состоится традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню создания партии.

Заместитель председателя облдумы Николай Колосков рассказал о ходе работы по формированию бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годов.

Члены фракции также обсудили предложения муниципалитетов по включению ряда объектов в адресные инвестиционные программы на 2022-2023 годы.

В завершение заседания члены фракции поздравили председателя комитета по физической культуре и спорту Александра Пешикова с вручением ему Почетной грамоты регионального парламента за активную законотворческую и общественно-политическую деятельность. Высшую награду Воронежской облдумы парламентарию вручил спикер законодательного органа региона Владимир Нетёсов.