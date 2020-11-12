12 Ноября 2020
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Общество Пермский край
коронавирус, COVID-19, тест, средства индивидуальной защиты (2020) | Фото: permkrai.ru

Помощь на 166 млн: пермяки собрали средства на борьбу с коронавирусом

В рамках благотворительной акции, которая стартовала по поручению губернатора Дмитрия Махонина еще весной, в марте, жители и предприятия Пермского края собрали внушительные средства для борьбы с ковидом.

Всего удалось собрать около 166 млн руб., деньги пошли на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования. В ходе заседания оперативного штаба было озвучено, что в акции приняли участие почти 190 благотворителей, среди них есть как физические лица, так и компании и крупные корпорации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

СИЗы и оборудование передавались в ковидные отделения больниц, всего же было закуплено 1,2 млн масок, 10,5 тыс. защитных очков, 16 тыс. перчаток, 38,5 тыс. защитных костюмов, 300 л антисептика для поверхностей и многое, многое другое.

коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты(2020)|Фото: permkrai.ru

коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты(2020)|Фото: permkrai.ru

За счет собранных средств в некоторых коронавирусных отделениях удалось установить сотовую связь, приобретались также и продуктовые наборы. Некоторые жители и предприятия закупали непосредственно сами СИЗы и оборудование.

Как признается губернатор Дмитрий Махонин, поддержка жителей и предприятий оказалась очень своевременной. Но актуальной она остается и по сей день – "пандемия увеличилась в масштабах, а средства бюджета лимитированы".

Что же до средств бюджета, то уже посчитано, что в 2020 году на "антиковидные" мероприятия в Пермском кране потратят 14,8 млрд руб. Это средства как федерального бюджета, так и региональной казны. И тем не менее жители региона и предприятия вносят свою внушительную лепту в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, вновь демонстрируя, что помощь и взаимовыручка - отличительные качества жителей Пермского края.

коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов(2020)|Фото: permkrai.ru

коронавирус, COVID-19, тест, средства индивидуальной защиты(2020)|Фото: permkrai.ru

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Помощь на 166 млн: пермяки собрали средства на борьбу с коронавирусом

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Теги: благотворительная акция, сбор средств, Дмитрий Махонин, борьба с ковидом



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