День открытых дверей УрГЭУ-онлайн: Абитуриенту-2021 рассказали обо всех новшествах поступления в вуз

Уральский государственный экономический университет провел День открытых дверей для абитуриентов 2021 года. В формате онлайн будущие студенты смогли получить ответы на самые актуальные для них вопросы - что такое новый порядок приема в вузы в 2021 году, каковы сроки приема и что входит в новый перечень ЕГЭ для поступления.

День открытых дверей провели ректор УрГЭУ Яков Силин, начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова, начальник учебно-методического управления УрГЭУ Александра Морозова, директора институтов университета и колледжа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, в 2021 году УрГЭУ установил минимальное количество баллов для поступления в бакалавриат – от 30 до 45 баллов в зависимости от предмета, в магистратуру – 40 баллов. Все подробности есть на сайте вуза.

Важно, что для тех, кто намерен в 2021 году поступать в УрГЭУ, есть возможность до начала приемной кампании обучиться на подготовительных курсах, которые уже работают. 22 ноября откроются 5-месячные подготовительные курсы по воскресеньям, в феврале – 3-месячные, в марте – на время весенних каникул старшеклассников. Подготовительные курсы вуз будет проводить и летом, как для поступающих на программы бакалавриата, так и в магистратуру.

Особенность приемной кампании 2021 года в том ,что теперь в УрГЭУ есть программы специалитета. Для тех, кто попытает счастья в поступлении на специалитет, кроме привычного пакета документов, нужно будет предъявить СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).

Ещё одна новация касается экзаменов - абитуриенты получили право выбора (из двух предложенных) третьего экзамена в зависимости от направления. Зачисление на основные конкурсные места пройдет в одну волну – 5 августа.

Онлайн-участники дня открытых дверей интересовались возможностями оплачивать обучение в кредит. Спикеры рассказали об образовательном кредите с господдержкой на обучение в вузе и колледже, о работодателях-партнерах УрГЭУ, где студенты проходят практику и впоследствии трудоустраиваются, о дистанционной подаче документов и сдаче вступительных испытаний абитуриентами из стран СНГ.

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул, что абитуриенты, которые не смогли принять участие в дне открытых дверей, могут обращаться в приёмную комиссию УрГЭУ по всем известным каналам связи, им обязательно ответят на все интересующие вопросы.