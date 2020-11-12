День открытых дверей УрГЭУ-онлайн: Абитуриенту-2021 рассказали обо всех новшествах поступления в вуз

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область Уральский ФО
ургэу, синх, вуз, логотип (2020) | Фото: usue.ru

День открытых дверей УрГЭУ-онлайн: Абитуриенту-2021 рассказали обо всех новшествах поступления в вуз

Уральский государственный экономический университет провел День открытых дверей для абитуриентов 2021 года. В формате онлайн будущие студенты смогли получить ответы на самые актуальные для них вопросы - что такое новый порядок приема в вузы в 2021 году, каковы сроки приема и что входит в новый перечень ЕГЭ для поступления.

День открытых дверей провели ректор УрГЭУ Яков Силин, начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова, начальник учебно-методического управления УрГЭУ Александра Морозова, директора институтов университета и колледжа.

яков силин, ургэу(2020)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, в 2021 году УрГЭУ установил минимальное количество баллов для поступления в бакалавриат – от 30 до 45 баллов в зависимости от предмета, в магистратуру – 40 баллов. Все подробности есть на сайте вуза.

ургэу, приемная комиссия, абитуриент(2020)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Важно, что для тех, кто намерен в 2021 году поступать в УрГЭУ, есть возможность до начала приемной кампании обучиться на подготовительных курсах, которые уже работают. 22 ноября откроются 5-месячные подготовительные курсы по воскресеньям, в феврале – 3-месячные, в марте – на время весенних каникул старшеклассников. Подготовительные курсы вуз будет проводить и летом, как для поступающих на программы бакалавриата, так и в магистратуру.

графика, абитуриент, ургэу(2020)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Особенность приемной кампании 2021 года в том ,что теперь в УрГЭУ есть программы специалитета. Для тех, кто попытает счастья в поступлении на специалитет, кроме привычного пакета документов, нужно будет предъявить СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).

магистратура, ургэу, графика, абитуриент(2020)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Ещё одна новация касается экзаменов - абитуриенты получили право выбора (из двух предложенных) третьего экзамена в зависимости от направления. Зачисление на основные конкурсные места пройдет в одну волну – 5 августа.

Онлайн-участники дня открытых дверей интересовались возможностями оплачивать обучение в кредит. Спикеры рассказали об образовательном кредите с господдержкой на обучение в вузе и колледже, о работодателях-партнерах УрГЭУ, где студенты проходят практику и впоследствии трудоустраиваются, о дистанционной подаче документов и сдаче вступительных испытаний абитуриентами из стран СНГ.

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул, что абитуриенты, которые не смогли принять участие в дне открытых дверей, могут обращаться в приёмную комиссию УрГЭУ по всем известным каналам связи, им обязательно ответят на все интересующие вопросы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

День открытых дверей УрГЭУ-онлайн: Абитуриенту-2021 рассказали обо всех новшествах поступления в вуз

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ургэу, яков силин, приемная комиссия, абитуриент, специалитет, бакалавриат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети