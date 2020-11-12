12 Ноября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
Задержание солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже. (2020) | Фото: Telegram

Устроивший стрельбу под Воронежем срочник отказался дать показания

Солдат-срочник Антон Макаров, которого подозревают в убийстве сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем, отказался давать показания.

Как заявила ТАСС его адвокат Яна Горюнова, Макаров находится в стрессовом состоянии, необходимо дождаться, когда нормализуется его психическое и эмоциональное состояние.

Напомним, нападение солдата-срочника на сослуживцев произошло в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. По данным следствия, 9 ноября в 5.30 утра рядовой с целью завладения табельным оружием, топором убил офицера. После он расстрелял сослуживцев. Антон Макаров скрылся, его в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа.

ВСУ СКР по Воронежскому гарнизону ранее возбудило в отношении Макарова уголовное дело по двум статьям - убийство двух или более лиц и хищение оружия. Военнослужащий заключен под стражу до 8 января 2021 года.

Между тем, одной из причин произошедшего мог быть нервный срыв военнослужащего. По данным СМИ, прежде чем напасть на офицера Макаров вступил с ним в перепалку. Майор, которого убил солдат, приехал в часть с проверкой.

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Устроивший стрельбу под Воронежем срочник отказался дать показания

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Теги: воронежская область, срочник, массовое убийство



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