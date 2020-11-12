12 Ноября 2020
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Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Лавров не исключил, что Навального могли отравить при транспортировке в Германию

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке".

Напомним, организацию транспортировки Навального из Омска в Германию взял на себя фонд Cinema for Peace, создателями которого являются многие западные кинозвезды и меценаты. Впрочем, оплатить перевозку частным специализированным бортом вызвались и российские бизнесмены.

В России эксперты и врачи не обнаружили в анализах основателя ФБК отравляющих веществ, их немецкие и французские коллеги указывают на отравление веществом из ряда ядов "Новичок".

Лавров на пресс-конференции также сообщил, что Россия в ближайшее время объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях глав государств ФРГ и Франции, "они уже приняты".

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Лавров не исключил, что Навального могли отравить при транспортировке в Германию

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Теги: сергей лавров, алексей навальный, транспортировка



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