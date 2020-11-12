12 Ноября 2020
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Евгений Куйвашев на российско-китайском форуме (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев презентовал Китаю возможности Среднего Урала

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев по приглашению главы партнерского региона Китая – провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао принял участие в онлайн-форуме межрегионального сотрудничества России и КНР.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор выступил с презентацией экспортных и инвестиционных возможностей Среднего Урала. Также он пригласил представителей официальных и деловых кругов китайских провинций в Екатеринбург на седьмое Российско-Китайское ЭКСПО, перенесенное на июль 2021 года.

В мероприятии, организованном народным правительством провинции Хэйлунцзян, приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, руководство провинций Шанси, Цзилинь, Гуандун, Ляонин, а также ряда российских субъектов. Евгений Куйвашев отметил устойчивый характер межрегионального сотрудничества, которое, несмотря на ограниченные условия, продолжает динамично развиваться. По его словам, растут экспортные поставки, а взаимная гуманитарная помощь в условиях пандемии еще раз подчеркивает дружественный настрой сторон.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: све.рф

"На китайском рынке традиционно высоким спросом пользуются уральская железная руда, ферросплавы и пиломатериалы. Нам удалось расширить номенклатуру экспорта за счет поставок пищевой продукции. За шесть месяцев этого года Свердловская область впервые вышла на первое место среди регионов России по экспорту несырьевых товаров в Китай. Крупные промышленные предприятия, равно как и малый и средний бизнес, заинтересованы в укреплении сотрудничества с КНР по самому широкому спектру направлений", - подчеркнул глава региона.

По словам посла Китая в России Чжан Ханьхуэя, в сложных условиях именно регионы смогли переформатировать отношения и поддержать экономические проекты своих стран. Представители российских и китайских регионов в ходе форума обменялись индивидуальным опытом развития контактов в новых условиях, а также договорились продолжать тесное общение в онлайн-формате до снятия ограничений.

Стоит отметить, что в течение двух последних лет Китайская Народная Республика занимает первое место в списке стран-контрагентов Среднего Урала. Товарооборот в 2019 году превысил 2 млрд долларов США, при этом экспорт достиг 1,2 млрд долларов. По итогам шести месяцев 2020 года его объем вырос на 30% и составил 1,3 млрд долларов США.

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Евгений Куйвашев презентовал Китаю возможности Среднего Урала

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Теги: Китай, Куйвашев, возможности, Средний Урал



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