12 Ноября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Лавров пообещал, что американских инспекторов у проходных российских заводов больше никогда не будет

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию по договору СНВ, который до сих пор остается не продленным.

Он считает, что конструктива по договору ни от "уходящей" администрации Трампа, ни от команды Байдена пока ожидать не приходится, но Россия готова подождать, тем более, что предложения наши давно известны.

Лавров во время пресс-конференции вспомнил времена из 90-х, когда "американские инспекторы сидели у проходных наших заводов", подсчитывая количество уничтоженных и произведенных боеприпасов. Министр выразил уверенность, что возврата к такой ситуации уже никогда не будет, также Россия не пойдет на требования об уничтожении комплексов "Циркон" и "Буревестник".

"Мы свой интерес проявили и обозначили. Мы заявили, что на столе находится предложение. Я читаю достаточно суетливыми комментарии из Вашингтона из недр администрации Трампа (они пока не определись, уходит она или нет), дескать, у России осталось немного времени, чтобы определиться с кем она. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы выиграли все", - сообщил Лавров.

"Сейчас ждать от обеих команд внятных, реалистичных предложений не приходится. Подождем, пока все успокоится. Если ответ будет отрицательный – ну что ж, проживем без этого договора", - заключил Лавров.

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Лавров пообещал, что американских инспекторов у проходных российских заводов больше никогда не будет

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Теги: сергей лавров. договор снв, администрация трампа, джо байден



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