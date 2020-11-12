ЮУрГУ переходит на дистанционное обучение

Южно-Уральский государственный университет с 16 ноября переходит на дистанционный формат обучения. В очном формате будут проводиться только занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

В настоящий момент в университете все лекции переведены на дистанционный формат. С 16 ноября дистанционно начнут проводить и семинары.

"Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно", - отметил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Радионов.

В вузе подчеркнули, что это решение согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора.