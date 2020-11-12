Школа уральских экономистов получила очередное признание - Уральское отделение ВЭО России победило в престижном российском конкурсе

Уральское отделение Вольного экономического общества (ВЭО) России стало победителем в престижном конкурсе региональных организаций и отделений ВЭО России, передает корреспондент Накануне.RU. Итоги подвели в рамках юбилейного V Всероссийского экономического собрания, которое было приурочено к 255-летию Вольного экономического общества России и профессиональному празднику «День экономиста».

Мероприятие прошло в совмещенном офлайн и онлайн-формате. Участвовали представители экономической общественности, российской экономической науки, реального сектора отечественной экономики, государственные и общественные деятели, представители российских регионов, иностранные гости.

На площадке Уральского государственного экономического университета было широкое представительство: члены уральского Президиума ВЭО: его президент и ректор УрГЭУ Яков Силин, президент Уральской Торгово-Промышленной Палаты, вице-президент Уральского отделения ВЭО России Андрей Беседин, доцент кафедры региональной и муниципальной экономики УрГЭУ Светлана Пьянкова, проректор по научной работе УрГЭУ Елена Доврядкина, главный советник при ректорате; заведующий кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Евгений Анимица, проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе ректората УрГЭУ Елена Князева, проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов, а также директора институтов УрГЭУ.

По итогам конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России 2020 года 3 место досталось Курганскому и Костромскому региональным отделениям ВЭО России, 2 место заняли Ростовское отделение и Калмыцкая региональная организация ВЭО России.

А победное 1 место поделили между собой Уральское отделение и Санкт-Петербургская региональная общественная организация ВЭО России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, Уральское отделение ВЭО России уже становилось победителем этого конкурса в 2018 году.

Особенно жюри конкурса отметило высокий уровень организации Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» в Свердловской области, площадкой которого традиционно ежегодно становится Уральский государственный экономический университет. Проведение диктанта в онлайн-формате позволило значительно расширить общее число участников и географию мероприятия.

«В 2020 году в экономическом диктанте на площадке УрГЭУ приняли участие более 2,5 тысяч человек. К нам присоединились представители муниципалитетов и промышленных предприятий, Уральской торгово-промышленной палаты. Совместно с ВЭО России мы издали 7 учебников, посвященных финансам, налогам и налогообложению. Уральское отделение ВЭО России выступает в качестве региональной площадки Московского академического экономического форума и форума «Урал — драйвер неоиндустриального и инновационного развития России». Кроме того, мы запустили совместный курс по ноономике в магистратуре УрГЭУ. Думаю, что это направление должно быть подхвачено и распространено другими вузами России. В этом году у нас всего было запланировано 57 мероприятий, 46 из них уже состоялись», — рассказал президент Уральского отделения ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, ректор УрГЭУ Яков Силин.

Также в ходе мероприятия прошло подведение итогов премии «Экономист года». Всего на нее были номинированы 123 кандидата из разных субъектов России. «За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации» в финальной 10-ке оказался президент Уральской торгово-промышленной палаты, вице-президент Уральского отделения ВЭО России Андрей Беседин.

Президент Уральского отделения ВЭО России, ректор УрГЭУ Яков Силин особо отметил его вклад в развитие экономики региона: «Деятельность Уральской торгово-промышленной палаты и личный труд Андрея Адольфовича — это лучший пример для сотрудников всей системы ТТП в России».

Большой сбор экономистов - ученых, практиков, преподавателей проходил в канун Дня экономиста и 255-летия ВЭО России. Участников Всероссийского собрания с профессиональным праздником поздравили вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, первый заместитель председателя комиссии по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и другие именитые граждане России.

Справка. ВЭО — крупнейшая и старейшая общественная организация в России, включающая в себя 65 региональных отделений, на площадках которых разрабатываются научно-исследовательские предложения по построению эффективной организации инновационного развития российской экономики.