Якушев прокомментировал возможность назначения Сарычева в полпредство

Новый полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев прокомментировал кадровую политику и возможность назначения в свой аппарат вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

"В ближайшее время могут появиться новые люди, но их будет немного", - сказал Якушев, не ответив про Сарычева ничего конкретно.

Напомним, сам Якушев до перехода в полпредство трудился на посту министра строительства и ЖКХ РФ, а до этого был губернатором Тюменской области. В СМИ циркулируют слухи, что после назначения Якушева в полпредство в отставку может уйти старожил президентского наместничества - "политический" заместитель Борис Кириллов. Примечательно, что сегодня он модерирует пресс-конференцию нового босса.