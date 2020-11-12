Владимир Якушев отверг возможность присоединения Курганской области к другому региону

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев на своей первой пресс-конференции на этом посту заявил, что Зауралье ни к кому присоединять не будут, но региону помогут, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Давайте обеднение Курганской области опустим - такого вопроса не стоит. Моя работа показывала, что придерживаюсь преемственности. Поэтому что начал Цуканов, я продолжу. Он лоббировал интересы субъектов. Это будет продолжаться. Не хотел бы выделять именно Курган. Все начинания будут продолжены", - сказал Якушев.

Отметим, что при Николае Цуканове для дотационной Курганской области стали выделять "горизонтальные трансферты" из бюджетов Тюменской области и ЯНАО.