12 Ноября 2020
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый полпред пообещал, что УрФО выйдет из коронакризиса с минимальными потерями

Регионы УрФО выйдут из "коронакризиса" с минимальными потерями. Об этом на пресс-конференции рассказал новый полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Он отметил, что задачами его работы являются, в частности, нацпроекты и борьба с коронавирусом.

"Мы - федеративное государство, полномочия прописаны. Вмешательства в дела друг друга быть не должно. Формировался как политик я на региональном уровне. Моя задача и заместителей - быть помощником региональной власти", - сказал Якушев.

Он отметил, что сейчас "непростое время". "Доходная часть бюджетов регионов упала. Мы должны в результате повседневной работы сделать так, чтобы выйти с минимальными потерями. Нам это под силу. Региональные команды очень компетентны", - сказал он. 

Якушев также отметил, что сам он командный работник, поэтому будет работать как с аппаратом полпредства, так и с региональными командами.

"С главами регионов отношения хорошие", - сказал Якушев.

По нацпроектам, по его словам, произошла "переупаковка", поменяются и региональные их составляющие. 

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Новый полпред пообещал, что УрФО выйдет из коронакризиса с минимальными потерями

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Теги: Владимир Якушев, коронавирус



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