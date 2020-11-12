12 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Александр Козлов Виталий Савельев Ирек Файзуллин Алексей Чекунков Николай Шульгинов (2020) | Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

"Люди рассчитывают": Мишустин сообщил новым министрам правительства, чего от них ждет

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в четверг совещание с обновленным составом правительства.

В начале заседания он поблагодарил отправленных в отставку министров – Кобылкина, Дитриха и Якушева. "Уверен, они смогут проявить себя и на новых постах".

Новых же министров премьер напутствовал словами об эффективности, долге и моральном отсутствии возможности подвести людей.

"Правительство должно действовать как команда профессионалов. Требования людей к власти изменились. И это справедливо. Правительство должно сделать все для решения проблем, с которыми столкнулись люди. Этого от нас требует президент. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - заявил Мишустин.

"Коллеги, поздравляю вас с назначением на эти ответственные посты. Надо приложить все усилия, чтобы выполнить стоящие перед вами задачи", - заключил премьер.

Напомним, Госдума утвердила предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры: Александр Новак стал вице-премьером по ТЭК, Ирек Файзуллин – главой Минстроя, Виталий Савельев возглавил Минтранс, Николай Шульгинов – Минэнего, Алексей Чекунков – Минвостокразвития, Александр Козлов – Минприроды.

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"Люди рассчитывают": Мишустин сообщил новым министрам правительства, чего от них ждет

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Теги: михаил мишустин, новые министры, кабинет министров, назначения



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