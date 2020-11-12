В новосибирской колонии нашли тело избитого до смерти заключенного

В Новосибирской области СКР возбудил уголовное дело по факту смерти одного из заключенных в исправительной колонии в селе Раисино (Убинский район).

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".

Как сообщили в Следственном комитете, тело убитого было обнаружено в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН. Погибшему было 39 лет. На его теле были признаки насильственной смерти: множественные гематомы и ссадины в области головы.

Издание "Тайга.инфо" сообщало со ссылкой на источник, что заключенного "били руками и ногами". Также инсайдер сообщил, что в ФСИН настаивают на смерти в результате конфликта между заключенными. Но у "Тайги" есть данные о возможном бунте заключенных в колонии – в Службе исполнения наказаний эту версию отрицают.