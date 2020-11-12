Правительство создаст горячую линию для жалоб на дефицит лекарств и коек в больницах

Михаил Мишустин поручил губернаторам "взять на личный контроль" ситуацию с ковидными койками и обеспечением лекарствами амбулаторных больных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении о текущих поручениях правительства.

Глав регионов обязали отчитаться о создании резерва коронавирусных коек до 16 ноября, далее – делать доклады в Минздрав еженедельно.

Министра здравоохранения Михаила Мурашко премьер-министр обязал создать горячую линию для регионов и медработников по всем вопросам, связанным с коронавирусом. В том числе на нее врачи смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.

Аналогичную горячую линию для субъектов, аптек и дистрибьюторов поручено организовать главе Минпромторга Денису Мантурову.

Отдельно Мишустин поручил губернаторам разобраться со статистикой в региональных оперативных штабах по борьбе с коронавирусом.

А вот самое сложное: главам регионов поручено "вводить ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия". Контролировать процесс будет глава Роспотребнадзора Анна Попова.