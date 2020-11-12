Новое общежитие для студентов УрФУ введут в эксплуатацию в 2022 году

В скором времени в Екатеринбурге стартует строительство нового общежития для студентов Уральского федерального университета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза. Здание будет располагаться на месте "девятки", снос которой запланирован на текущий год.

Новое общежитие будет насчитывать 16 этажей и вместит в себя 1 тыс. 328 человек. Санузел и кухня будут соединять две комнаты, в каждой из которых студенты будут жить по двое. Здание за 1,3 млрд руб. насчитывает свыше 29 тыс. кв.м и будет введено в эксплуатацию уже в 2022 г.

За строительные работы ответственна "Группа ЛСР". Она также отвечала за строительство корпуса № 5 на углу улиц Малышева-Комсомольской и № 8 — на Комсомольской, 70 для УрФУ.

Во всех трех общежитиях в 2023 г. расположится около 3 тыс. волонтеров летней Универсиады.