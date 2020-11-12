Шоумена Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России Москва
сергей светлаков, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Шоумена Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

42-летний шоумен, актер и продюсер Сергей Светлаков заразился коронавирусом. "Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", - цитирует Светлакова ТАСС.

Совсем недавно – в конце октября – Светлаков с размахом отметил 75-летний юбилей своей мамы, устроив в ее честь грандиозный салют. А в течение года путешествовал только по России, посетив Плёс на Волге и Телецкое озеро и Катунь на Алтае вместе с семьей.

В марте Светлаков написал в своем Instagram-блоге по поводу пандемии: "Каждый божий день и чувства, и восприятие мира меняются, мы - как внутри сериала: познакомились с действующими лицами и произошла завязка сюжета, а что автор задумал дальше - типа не понятно, надо смотреть... Как же так получилось? Как вдруг мы оказались без кожи все… Похоже, защиты от мировых институтов с их предсказаниями и искусственным интеллектом, не будет, так как никакой цифровой разум не может предсказывать массовую панику или безразличие, а в них, по сути, и скрыты все кризисы будущего. В общем, от нас зависит всё - и ничего! Ладно… Приберёмся в себе (давненько там не были), успокоимся, займём денег, когда кончатся, и с новыми мыслями пойдём дальше! Всё будет хорошо! Я за пандемию позитива! Постараюсь подаренное мне время потратить именно на это - перестать пересылать дальше проходящий в телефон "шлак", взять ручку и что-нибудь придумать".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шоумена Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей светлаков, коронавирус, госпитализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети