Шоумена Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

42-летний шоумен, актер и продюсер Сергей Светлаков заразился коронавирусом. "Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", - цитирует Светлакова ТАСС.

Совсем недавно – в конце октября – Светлаков с размахом отметил 75-летний юбилей своей мамы, устроив в ее честь грандиозный салют. А в течение года путешествовал только по России, посетив Плёс на Волге и Телецкое озеро и Катунь на Алтае вместе с семьей.

В марте Светлаков написал в своем Instagram-блоге по поводу пандемии: "Каждый божий день и чувства, и восприятие мира меняются, мы - как внутри сериала: познакомились с действующими лицами и произошла завязка сюжета, а что автор задумал дальше - типа не понятно, надо смотреть... Как же так получилось? Как вдруг мы оказались без кожи все… Похоже, защиты от мировых институтов с их предсказаниями и искусственным интеллектом, не будет, так как никакой цифровой разум не может предсказывать массовую панику или безразличие, а в них, по сути, и скрыты все кризисы будущего. В общем, от нас зависит всё - и ничего! Ладно… Приберёмся в себе (давненько там не были), успокоимся, займём денег, когда кончатся, и с новыми мыслями пойдём дальше! Всё будет хорошо! Я за пандемию позитива! Постараюсь подаренное мне время потратить именно на это - перестать пересылать дальше проходящий в телефон "шлак", взять ручку и что-нибудь придумать".