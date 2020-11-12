Назван врио главы "Аэрофлота"

Временно исполняющим обязанности гендиректора "Аэрофлота" заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, кто может возглавить группу "Аэрофлот" после перехода Виталия Савельева в Министерство транспорта. Речь шла о главе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаиле Полубояринове.

Полубояринов входит в совет директоров "Аэрофлота". Он возглавляет крупнейшего лизингодателя страны чуть больше восьми месяцев, до этого был зампредом ВЭБа с того же 2009-го года. А до этого около десяти лет Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и планированию.