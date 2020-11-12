Более полутысячи обращений воронежцев по вопросам ЖКХ поступило в ходе тематической недели приемов граждан областными парламентариями

Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематической неделе приемов граждан, организованной партией «Единая Россия», передает корреспондент Накануне.RU. Более 500 обращений, принятых в ходе тематической недели, касались вопросов ЖКХ.

Что касается содержания обращений, то это были просьбы помочь в решении проблем с отоплением, незавершенный к зиме капитальный ремонт, неубранный мусор на улицах и так далее. При этом уже в ходе тематической недели приемов граждан положительное решение удалось найти по трети всех обращений.

"Такая форма работы, как тематические приемы, позволяет нам оперативно решать вопросы жителей области, попавших в трудную ситуацию. Кроме того, на основе полученной информации мы формируем базу для законопроектов, которые принимаются в Воронежской областной Думе, а также информируем органы местного самоуправления о необходимости разработки нормативных правовых актов муниципального уровня", – подчеркивает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Отметим, что каждому гражданину, обратившемуся в ходе дистанционного приема, по телефону или в электронном виде были даны юридические консультации и подробные разъяснения профильных специалистов. А все проблемные вопросы, требующие детальной проработки, взяты под контроль депутатами Воронежской областной Думы и специалистами региональной общественной партийной приемной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Все приемы граждан велись в дистанционном формате. К решению вопросов привлекались специалисты Госжилинспекции, областного департамента ЖКХ и энергетики, администрации Воронежа, юристы общественной приемной.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента провели приемы в и своих округах. Всего в тематической неделе приемов приняли участие свыше 30 парламентариев.

Руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук отметила, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства требуют оперативного реагирования. Поэтому было много выездов на места. Так в Ленинском районе Воронежа, на границе частного сектора и квартала многоэтажной застройки, образовалась несанкционированная свалка, которую никто не убирал, сообщили местные жители. Оказалось, что вопрос этот актуален для всех микрорайонов. Депутаты профильных комитетов областного и городского парламентов намерены найти законодательное решение проблемы.

"То, что можем - мы разъясняем сразу, то, что требует проработки - берем на детальное изучение. Проводим сверку документов, смотрим по какой причине та или иная организация не выполняет добросовестно свои обязательства. Естественно нам в этом помогают наши партнеры недели ЖКХ, органы исполнительной власти, с которыми мы находимся всегда на связи. Тематическая неделя – это возможность привлечь повышенное внимание к той или иной проблеме. А так обращения по вопросам ЖКХ к нам поступают круглогодично, и каждое обращение мы берем в работу", – рассказала Марина Андрейчук.

Напомним, приемная граждан Воронежской областной Думы продолжает прием обращений в дистанционном формате.

Письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, город Воронеж, ул. Кирова, 2. В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество отправителя, обратный адрес, суть предложения, заявления или жалобы, дату контактный телефон и оставить личную подпись. Приложить документы, если это необходимо по сути обращения, либо их копии.

Обращения можно направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной Думы. Но требуется внимательно заполнять все разделы регистрационной формы, чтобы электронное обращение было рассмотрено. К обращению можно прикрепить файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.

Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. А получить справки можно по телефону: (473) 277-93-13.