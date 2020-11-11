Уникальность и безопасность: в Тюменской области развивают термальные курорты

Популяризация термальных курортов - якорное направление развития внутреннего туризма в Тюменской области, регион готов обеспечить гостям высокий уровень безопасности в непростой эпидемиологический период. Об этом заявила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, комментируя итоги визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Тюменские источники – не единственные в России. Но среди остальных их выделяет происхождение воды: не горное или вулканическое, а из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад. Такая особенность сделала Тюмень термальной столицей России и позволила открыть здесь первый термальный сезон.

"Сегодня к нему присоединились восемь тюменских курортов - заявили свои программы, акции, бонусы. Эту темы мы планируем развивать ежегодно и каждый сезон радовать гостей новыми мероприятиями. Интерес к тюменским источникам есть, и мы будем его поддерживать", - заверила Мария Трофимова.

Больше всего посетителей на тюменских курортах было в июле: в сравнении с июньскими данными турпоток вырос в восемь раз, в августе – еще в два раза. В сентябре посещаемость термальных источников сравнялась с 2019 годом. По словам Марии Трофимовой, несмотря на весенние эпидемические ограничения, годовой турпоток просядет не более чем на 40%.

"Уже активно идут продажи туров на новогодние праздники. Мы заявили о себе на федеральном уровне, подписали соглашения с крупнейшими многопрофильными туроператорами. Видим хорошую загрузку на зимние каникулы в санатории "Сибирь", термальном курорте "ЛетоЛето", загородных резиденциях. Это хороший показатель нашей работы", - отметила Мария Трофимова.

Отдельное внимание уделяется эпидемической безопасности на отдыхе. Все сотрудники отрасли прошли обучение, алгоритмы работы согласованы с Роспотребнадзором. Отели подготовлены к работе в режиме обсерваторов, оборудованы рециркуляторами, обеззараживателями воздуха, есть запас средств индивидуальной защиты и антисептиков.

"Мы готовы обеспечить гостям высокий уровень безопасности. Думаю, это также повысит интерес к нашим термальным источникам и повлияет на рост турпотока", – заключила Мария Трофимова.

Напомним, сама глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам визита в Тюмень высоко оценила туристический потенциал региона, который претендует на звание термальной столицы России. "Тюмень сильно удивляет. В двух часах полета от Москвы не ожидаешь увидеть настоящие горячие целебные термы. Регион однозначно может претендовать на роль фишки этого зимнего сезона и на роль новой точки на туристической карте нашей страны, в которой невероятным и неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие, которое здесь так бережно хранят", - поделилась впечатлениями чиновница.