11 Ноября 2020
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Политика Приволжский ФО Кировская область
киров, панорама, вятка, город, осень (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

В Кировской области уже работают механизмы Национальной социальной инициативы

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошло совместное заседание рабочих групп Государственного совета РФ по направлениям «Социальная политика», «Образование и наука» и «Здравоохранение». Заседание прошло в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, и было посвящено обсуждению вопроса реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) на территории России. От Кировской области в заседании приняли участие глава региона Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, а также министры социального блока правительства Кировской области, передает корреспондент Накануне.RU. Основным вопросом обсуждения было рассмотрение методов реализации в регионах «человеко-ориентированных» решений.

Руководитель рабочей группы по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин напомнил, что в июле текущего года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президентом РФ Владимиром Путиным было поручено при участии Федерального центра компетенций провести в пилотных субъектах РФ апробацию механизмов Национальной социальной инициативы, включая оценку качества жизни населения.

Как отметил глава Кировской области Игорь Васильев, в регионе многое делается для того, чтобы социальная политика была человеко-ориентированной и соответствовала запросам Национальной социальной инициативы. Например, Кировская область стала инициатором включения классных руководителей в процесс построения индивидуальной траектории развития ребенка в системе персонифицированного дополнительного образования.

игорь васильев, кировская область(2020)|Фото: Пресс-центр правительства Кировской области



"В нашем регионе программы дополнительного образования для ребенка выбирают не только родители. Они делают это совместно с педагогами и классными руководителями, то есть теми, кто чаще всего с ребенком взаимодействует. Для этого был доработан программный продукт, созданы личные кабинеты для классных руководителей, в которых они дают рекомендации ученикам и их родителям по выбору подходящих для обучения программ", – подчеркнул Игорь Васильев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Кировской области, в регионе также разработана информационно-справочная система «Иду в детский сад». В личном кабинете родители могут получить информацию, какие детские сады функционируют или строятся в городе Кирове, в каких из них есть места в различных группах, а также проследить за движением своей очереди. Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, процесс комплектования детских садов максимально прозрачен, что позволяет снизить социальную напряжённость, повысить удовлетворенность населения качеством социальной услуги.

аси, заседание, кировская область, васильев(2020)|Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

В марте 2020 года была создана Служба сертифицированных нянь. Сейчас в ней работает 6 квалифицированных специалистов. Услугами службы могут воспользоваться как родители, так и работодатели для своих сотрудников, которым в течение дня нужна кратковременная помощь по присмотру за ребенком.

Кроме того, в Кировской области во всех 16 комплексных центрах социального обслуживания населения функционирует 39 пунктов проката технических средств реабилитации, в которых граждане могут получить ТСР во временное пользование. На сегодняшний день на учете в пунктах проката состоит более 1700 изделий ТСР. Начиная с 2019 года, услугами пункта проката воспользовались более 2000 человек.

Глава региона Игорь Васильев предложил коллегам учесть в своей дальнейшей работе данные, уже реализованные в Кировской области, решения, и использовать успешный опыт региона в этих направлениях.

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В Кировской области уже работают механизмы Национальной социальной инициативы

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Теги: игорь васильев, аси, национальная социальная инициатива, человеко-ориентированные решения



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