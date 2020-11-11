Глава Тувы предложил экономистам и студентам вместе поразмышлять - что будет способствовать движению региона вперед

В День экономиста глава Тувы Шолбан Кара-оол встретился с преподавателями и студентами Тувинского госуниверситета, передает корреспондент Накануне.RU. Он поздравил их с профессиональным праздником. Во встрече участвовали студенты, ректор Тувинского государственного университета Ольга Хомушку, проректор по научной работе Евгений Монгуш и декан экономического факультета Вячеслав Севек.

Глава Республика Тыва предложил специалистам вместе поразмышлять, что будет способствовать движению региона вперед. Тува – это регион РФ, которому надо выполнить Индивидуальную программу социально-экономического развития. Не так давно вышло распоряжение Правительства РФ, в котором указано, что это задача общегосударственного значения.

"Мы утверждаем, что для развития Тувы нужны равные с другими регионами стартовые условия. Тува не имеет шансов на развитие, если не будет транспортной доступности. Поэтому мы смогли наладить авиасообщение. Во всем мире самый дешевый вид транспорта – железная дорога. Серьезный вопрос к экономистам – какие есть еще драйверы для развития экономики Тувы?", - озадачил экономистов глава региона.

Он напомнил, что 2010 году был инициатором проведения Года туризма. Аэропорт республики тогда был одноэтажным зданием, а новое здание строилось уже 13 лет. Взлетно-посадочная полоса не могла обеспечить взлет и посадку современные самолеты. Сейчас полоса реконструирована, достроено здание аэропорта, получен международный статус. Кроме того, за это время были построены гостиница и туристическая база «Алдын-Булак».

Также, как сообщает пресс-центр республики, Шолбан Кара-оол отметил, что считает важным для Тувы реализовать губернаторскую программу, дающую импульс тем, кто хочет повысить свой образовательный уровень, сделать это: «Один ребенок с высшим образованием».

Глава Тувы сказал на встрече, что у экономистов очень интересная специальность, дающая ответы на многие жизненные вопросы. «Если просто и доступно говорить, экономист – это человек, который знает, как управлять своим домашним хозяйством. Обладающий практическими навыками. Вот какой важной наукой вы занимаетесь», - сказал глава региона студентам.

Экономистам ТувГУ, полагает глава региона, нужно вести исследовательскую работу на тему будущности республики, заниматься поиском форм экономической деятельности, которые приведут на новый уровень развития. А роль молодежи в реализации Индивидуального плана социально-экономического развития республики самая непосредственная. Ведь именно молодым предстоит участвовать в претворении этого важного для всех проекта.

Вопросы студентов экономического факультета были на самые актуальные темы. Спросили главц республики и о малом и среднем бизнесе в условиях пандемии. Глава Тувы отметил, что здесь нужно искать золотую середину. Чтобы люди имели возможность заработать средства для своей семьи, так как большинство жителей региона трудоустроены в малом и среднем бизнесе, но при этом неукоснительно соблюдать простые правила гигиены, заботиться о собственном здоровье. Глава Тувы считает, что самодисциплина должны быть в приоритете.

«Мы выдвинули льготы малым предприятиям, снизили налоги, где-то профинансировали оплату тепло- и электроэнергетики. Мы стараемся предоставить предпринимателям все возможные меры поддержки», - сказал Шолбан Кара-оол.