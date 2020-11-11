"Ельцин-центр" заподозрили в "нерыночной конкуренции" на тендерах "Роспечати"

Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" заподозрили в "нерыночной" конкуренции после обнародования результатов тендера "Роспечати". На это указывают телеграм-каналы со ссылкой на документацию.

Так, в тендерах, по данным канала "Ожидаемо", участвовали только две организации: сам фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" и АНО содействия развитию теории и практики литературного перевода "Институт перевода", чьим учредителем является фонд.

Шесть из восьми тендеров выиграл Фонд Ельцина, а остальные два - "Институт перевода".

Мы решили перепроверить эту информацию и убедились, что по данным kartoteka.ru, выкладки верны.

Телеграм-канал "Незыгарь" отмечает, что, видимо, "ЕЦ" занимается имитацией конкуренции с помощью двух юрлиц в условиях, когда суммы прямых бюджетных вливаний из казны в президентское учреждение снижаются.

"Немалый вклад в доходы "ЕЦ" вносят победы в многочисленных тендерах на госзакупках. Так, за последние четыре года только у одного Федерального агентства по печати и массовыми коммуникациям (Роспечати) "Ельцин-центр" и его аффилированная структура выиграли гостендеры на сумму свыше 20 млн руб. Самые заметные из этих тендеров - организация российской экспозиции на Лондонской книжной ярмарке ежегодно с 2016 по 2019 (в феврале нынешнего года такой тендер - аж на 3 млн руб. - вновь разыграли, "ЕЦ" тоже выиграл, но потом случилось угадайте что)", - комментирует канал.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу "Ельцин-центра" с просьбой прокомментировать подозрения в "нерыночной конкуренции" и причины использования такой схемы, однако оперативно получить ответ не удалось. Когда он поступит - мы его обязательно опубликуем.