11 Ноября 2020
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Политика Центральный ФО Воронежская область
владимир нетесов, воронежская областная дума (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты Воронежской облдумы разработают план законодательной деятельности по профильным направлениям

Накануне председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов провел рабочую встречу с председателями и заместителями председателей Комитетов регионального парламента, передает корреспондент Накануне.RU. Встреча воронежских законодателей состоялась в Парламентском Центре с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, которые сегодня действуют в стране.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Состоялся обстоятельный диалог воронежских депутатов о приоритетах в работе на ближайшее будущее. Владимир Нетёсов поручил подготовить подробный план законодательной деятельности по профильным направлениям.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Также депутаты обсудили изменения в региональном законодательстве, связанные с поправками в Конституцию, особенности формирования бюджета Воронежской области на 2021 год, который позволил бы соблюсти баланс между социальными обязательствами и в то же время сохранить вектор на дальнейшее развитие региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Кроме того поднимались вопросы, касающиеся разработки актуальных региональных законопроектов. Например, депутаты обменялись мнениями по вопросу возможности утверждения уже в текущем году альтернативной меры социальной поддержки многодетным семьям в виде единовременной денежной компенсации взамен предоставления бесплатных земельных участков.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В ходе встречи председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов особо подчеркнул необходимость усиления взаимодействия депутатского корпуса с руководителями муниципальных образований и исполнительных органов власти. Спикер областного парламента считает целесообразным разработку комплекса совместных мер, который бы включал, в частности, инструментарий по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и организации высокопроизводительных рабочих мест непосредственно в муниципалитетах.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В ходе встречи также были подведены итоги тематической недели приема граждан по вопросам, связанным с функционированием жилищно-коммунального комплекса Воронежской области.

владимир нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Всего к парламентариям поступило более полутысячи обращений. Положительное решение оперативно удалось найти примерно в 30% случаев. Остальные обращения взяты на депутатский контроль", – заявил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Депутаты Воронежской облдумы разработают план законодательной деятельности по профильным направлениям

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Теги: нетесов, воронежская областная дума, план законодательной работы



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