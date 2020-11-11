Главы 14 муниципалитетов подписали соглашение о развитии Екатеринбургской агломерации

Сегодня, 11 ноября, подписано соглашение между 14 муниципалитетами о взаимодействии органов местного самоуправления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, документ в присутствии заместителя губернатора Олега Чемезова подписали глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко, глава Белоярского городского округа Андрей Горбов, глава Березовского Евгений Писцов, глава городского округа Верхнее Дуброво Валерий Конопкин, глава Верхней Пышмы Иван Соломин, глава Дегтярска Виктор Солдатов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава Заречного Андрей Захарцев, глава Первоуральска Игорь Кабец, глава Полевского Константин Поспелов, глава муниципального образования "поселок Уральский" Игорь Сыропятов, глава Ревды Ирина Тейшева, глава Среднеуральска Андрей Зашляпин и глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Соглашение предполагает, что муниципалитеты объединят свои усилия для реализации межмуниципальных, агломерационных инфраструктурных проектов и строительства жилья. Ожидается, что проекты будут предлагаться в соответствие с действующими национальными, федеральными и региональными проектами, а также документами стратегического развития территорий. Прежде всего, речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей и сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

Кроме этого, сегодня было заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта I пускового комплекса транспортно-логистического центра "Екатеринбург". Его подписали начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, а также Александр Высокинский, Виталий Никитенко и Дмитрий Нисковских.

Транспортно-логистический центр "Екатеринбург", современный грузовой хаб, планируется построить в районе поселка Большое Седельниково, в непосредственной близости от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, федеральной трассы М5 "Урал" и международного аэропорта Кольцово.

Создание логистического центра позволит вывести из Екатеринбурга часть грузовых потоков, повысить скорость и надежность перевозок, а также снизить экономические издержки. Его планируется возвести на свободной от застройки территории, а развитие площадки будет вестись с учетом интересов всех сторон, в том числе жителей близлежащих населенных пунктов.