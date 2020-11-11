В Югре назначены руководители департамента строительства и гражданской защиты населения

В Югре назначены новые руководители департаментов строительства и гражданской защиты населения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа, департамент строительства возглавил Кирилл Мыскин. Ранее он исполнял обязанности руководителя после ухода с должности Алексея Ракитского.

Департамент гражданской защиты населения возглавил уроженец Магаданской области, выпускник Академии государственной пожарной службы МЧС Николай Зайцев. Он сменил Александра Некрасова, ранее занимавшего эту должность.

К своим обязанностям оба руководителя приступили на прошлой неделе.