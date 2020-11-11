ЦБ обеспокоен нашествием наивных россиян на брокерском рынке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина беспокоится, что неопытность россиян, пришедших в последнее время на брокерский рынок, может привести к разочарованиям и потерям.

Играть на фондовом рынке россияне ринулись из-за снижения ключевой ставки и – как следствие – снижения привлекательных ставок по депозитам.

"Все больше клиентов банков задумываются о более эффективных вложениях. Более 7,5 млн человек уже пробуют себя на брокерском рынке", - сообщила глава регулятора на совместном заседании экономического блока комитетов Госдумы.

"Но нас тревожит не потеря фондирования банками, а защита прав неопытных людей на фондовом рынке. Закон об их защите, принятый Госдумой, вступает в силу в 2022 году, а люди выходят на рынок сейчас. Нам надо не допустить разочарования людей в этом виде вложений и, возможно, мы будем просить о принятии каких-то мер в более короткой перспективе", - пояснила Набиуллина.