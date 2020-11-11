Скончался бывший лидер зауральских коммунистов Василий Кислицын

На 69 году жизни скончался бывший первый секретарь курганского обкома КПРФ, депутат облдумы пятого созыва и экс-руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Василий Кислицын. Об этом Накануне.RU стало известно от собственных источников, близких к политику.

По предварительным данным, коммунист скончался после длительной болезни.

Напомним, что Василий Кислицын родился 17 июня 1952 года в городе Кургане. Кандидат исторических наук. С 1974 года – член КПСС, затем с момента основания - член КПРФ.