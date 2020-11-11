Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Прибывшие в Армению военные миротворческого соединения направились в район выполнения задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщило Минобороны России, военным предстоит проехать более 250 километров. Наблюдательные посты выставят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Ранее в Армении приземлились двадцать самолетов Ил -76, которые доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1 960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Напомним, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали руководители Армении, Азербайджана и России. Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными, а также телами погибших. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, а в Карабахе разместят российских миротворцев.