В Совфеде предложили создать сеть дата-центров в Арктике

Вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил создать сеть центров обработки данных в Арктической зоне России.

Речь идет о "дорожной карте" и стандартах по созданию такой сети. Минцифры должно заняться рассмотрением данного вопроса. Как считает Турчак, проект позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов.

Кроме того, нахождение серверов в холодном климате позволит не тратить энергию на охлаждение. На этом дата-центры могут сэкономить до 40%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Минцифры России рассматривают возможность запуска четырех спутниковых аппаратов для обеспечения интернетом регионов, расположенных вдоль Арктического побережья.