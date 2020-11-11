11 Ноября 2020
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Политика В России
связь, интернет, суверенный интернет, сервер, провайдер (2020) | Фото: admsr.ru

В Совфеде предложили создать сеть дата-центров в Арктике

Вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил создать сеть центров обработки данных в Арктической зоне России.

Речь идет о "дорожной карте" и стандартах по созданию такой сети. Минцифры должно заняться рассмотрением данного вопроса. Как считает Турчак, проект позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов.

Кроме того, нахождение серверов в холодном климате позволит не тратить энергию на охлаждение. На этом дата-центры могут сэкономить до 40%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Минцифры России рассматривают возможность запуска четырех спутниковых аппаратов для обеспечения интернетом регионов, расположенных вдоль Арктического побережья.

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В Совфеде предложили создать сеть дата-центров в Арктике

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Теги: Совфед, Арктика, дата-центры



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